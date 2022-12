Amerikaans Congres neemt wet aan om spoorstaking te voorkomen

Het Amerikaanse Congres heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee een dreigende spoorstaking bij het goederentransport wordt vermeden. Na het Huis van Afgevaardigden werd donderdag ook in de Senaat een meerderheid gevonden voor de tekst, die een in september voorgesteld regeringscompromis afdwingt. De politieke demarche voorkomt een staking die vanaf 9 december zou ingaan en de logistieke ketens tijdens de kerstperiode dreigde te verlammen.

Het compromis van de regering dat al in september werd voorgesteld, werd toen door enkele vakbonden afgewezen. Zij namen het niet dat er geen betaalde ziektedagen in waren opgenomen. Een tweede wetsvoorstel dat bepaalde dat werknemers zeven betaalde ziektedagen zouden krijgen, en dat woensdag wel groen licht kreeg in het Huis van Afgevaardigden, stootte donderdag op een njet in de Senaat.

De dreigende staking bij het spoor had zware gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse economie aangezien heel wat belangrijke grondstoffen en levensmiddelen per spoor worden vervoerd. Ook een korte spoorwegstaking zou de bevoorrading dagenlang kunnen verstoren.

De Amerikaanse president Joe Biden moet het wetsvoorstel nog ondertekenen.