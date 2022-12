Demir schaft vergunningsplicht voor ontharding af: “Huidige regeling leidt tot Kafkaiaanse situaties”

Wie in Vlaanderen wil ontharden, wordt vrijgesteld van de bestaande vergunningsplicht. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. “De huidige regeling leidt tot Kafkaiaanse situaties, waarbij wie wil ontharden een vergunning nodig had, terwijl wie bestaande verharding gewoon vervangt geen vergunning nodig had. Dat druist volledig in tegen onze Blue Deal. Met die zotternijen maken we dan ook komaf”, zegt de N-VA-minister.