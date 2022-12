De revanche van Ghana, de hoop van Son en een vlucht naar huis: dit mag u vandaag verwachten op het WK voetbal

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten.

Welke matchen staan op het menu?

16.00u: Zuid-Korea - Portugal

16.00u: Ghana - Uruguay

20.00u: Servië - Zwitserland

20.00u: Kameroen - Brazilië

Welke partij moet u zeker volgen?

Die tussen Ghana en Uruguay. Ghana zint op wraak nadat ene Luis Suarez 12 jaar geleden in de kwartfinales van het WK in Zuid-Afrika met de hand de winnende treffer van de Black Stars voorkwam en Uruguay uiteindelijk na strafschoppen doorstootte naar de halve finales.

© AFP

Welke speler moet u in de gaten houden?

Heung-min Son, de hoop van heel Zuid-Korea, dat moet winnen tegen het al gekwalificeerde Portugal om zich te plaatsen. De gemaskerde Tottenham-spits scoorde al vier keer op een WK, net als Ji-Sing Park. Park was is dan weer de man die de enige interland ooit tegen Portugal besliste – in 2002 werd het 1-0.

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

De aanloop naar de cruciale wedstrijd tussen Servië en Zwitserland werd verstoord door een vermeend seksschandaal in de Servische selectie. Een journalist bracht naar buiten dat spits Dusan Vlahovic en middenvelder Nemanja Gudelj een affaire hebben met de vrouwen van reservedoelman Predrag Rajkovic en spits Luka Jovic. De spelers in kwestie lachten de geruchten weg.

Wat gebeurt er naast het veld?

Vandaag keren de Rode Duivels terug naar België. De spelers stijgen vanaf rond 19.30u lokale tijd op in Doha om iets voorbij middernacht voet aan de grond te zetten in Zaventem. Drie piloten van Brussels Airlines zaten gisteren al in Athene om door te vliegen naar Doha om de Duivels op te halen. De luchtvaartmaatschappij was dus al voorbereid op een uitschakeling van de Rode Duivels.