“Japanse kannibaal” Issei Sagawa (73), die Nederlandse studente vermoordde en opat in Parijs, overleden

Issei Sagawa, de Japanner die in 1981 in Parijs een Nederlandse studente vermoordde en opat, is overleden aan een longontsteking. De “Japanse kannibaal”, zoals hij genoemd werd, werd 73 jaar.

Een hallucinant verhaal is en blijft het. Op 14 juni 1981 werd Issei Sagawa opgepakt op straat in Parijs, waar hij op dat moment studeerde aan de Sorbonne-universiteit. De Japanner liep met een overvolle koffer over straat toen die plots openviel. Er vielen allerlei menselijke lichaamsdelen uit, pardoes op straat. Wat bleek? De man had de Nederlandse studente Renée Hartevelt vermoord en drie dagen lang verschillende delen van haar lichaam opgegeten.

Zoals hij het altijd gedroomd had, zou hij daarna opbiechten. “Een meisje opeten, dat is een uiting van liefde”, gaf hij tijdens zijn verhoor al toe. “Ik wilde in mij de aanwezigheid voelen van iemand waar ik van hou.”

Omdat de man volgens experts duidelijk met ernstige mentale problemen kampte, werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard. In plaats van in de gevangenis werd hij geïnterneerd in zijn thuisland, waar hij in augustus 1985 al opnieuw vrij kwam.

Sindsdien liep hij graag te koop met zijn verhaal. Hij ontving gretig journalisten in zijn appartement in een buitenwijk van Tokio en kwam ook meermaals op tv in zijn land. Hij schreef ook twee bestsellers over zijn daden. In 2018 kwam de film Caniba uit, over Sagawa. Daarin gaf hij toe dat hij niets kon doen tegen zijn fascinatie voor mensen opeten. Ook voor muziekgroepen was hij een inspiratie. The Rolling Stones zongen over de moord in Too much blood en The Stranglers schreven het nummer La folie erover. Kunstenaar Luc Tuymans schilderde een portret van hem, dat in 2019 een plaatsje kreeg op een tentoonstelling in Venetië over morele complexiteit, mensen die zowel goed als slecht zijn.

Op 24 november is Sagawa op 73-jarige leeftijd overleden aan een longontsteking, zo laat de redacteur van de autobiografie van zijn broer Jun weten. Een publieke begrafenis komt er niet.