Duitse bejaarde zet beademingstoestel van kamergenote in ziekenhuis af “omdat het geluid haar stoort”

Een 72-jarige Duitse vrouw is opgepakt voor poging doodslag op haar 79-jarige kamergenote in het ziekenhuis. Zij zou het beademingstoestel van de vrouw tweemaal afgezet hebben omdat het geluid haar stoorde.

De twee vrouwen deelden een kamer in een ziekenhuis in het Duitse Mannheim. Dinsdagavond was de jongste van de twee, 72 jaar oud, het beu dat het beademingstoestel van haar 79-jarige kamergenote lawaai maakte. Ze vond er niets beter op dan de kabel iets voor 20 uur uit te trekken. Zij werd snel teruggefloten door het ziekenhuispersoneel, dat haar duidelijk maakte dat het toestel van vitaal belang was voor de patiënte. Maar toen er niemand anders meer in de kamer was, deed de vrouw het gewoon opnieuw.

Zij werd dinsdag opgepakt op verdenking van poging doodslag en wacht in de gevangenis op de voorleiding bij de onderzoeksrechter. Haar kamergenote moest gereanimeerd worden. Ze is buiten levensgevaar, maar ligt wel nog op intensieve.