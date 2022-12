Onbestaande spelerscarrière maar geroemd in Engeland: wie is Brian Riemer, de onbekende Deen die Anderlecht uit het slop moet halen?

Met de keuze voor Brian Riemer (44) waagt Anderlecht een gokje. Of dat berekend is, moet straks blijken. De Deen heeft amper ervaring als hoofdcoach. Tegelijk geeft deze beslissing aan dat paars-wit nu al volledig vertrouwt op haar nieuwe sportieve directeur Jesper Fredberg die hier achter zit. Vandaag ontmoet Riemer de spelersgroep voor het eerst op trainingskamp in Kreta. Anderlecht legde de Deen onder contract tot midden 2024.