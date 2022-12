Ook einde van de Duitse Gouden Generatie: Thomas Müller lijkt afscheid aan te kondigen na “absolute catastrofe”, Manuel Neuer wil wel doorgaan

Duitsland won donderdag met 4-2 van Costa Rica, maar werd uitgeschakeld doordat Japan verrassend genoeg ook won van Spanje. De ploeg van bondscoach Hansi Flick was het toernooi begonnen met een 2-1-nederlaag tegen Japan en speelde vervolgens 1-1 gelijk tegen Spanje. Een nieuwe blamage dus voor de Mannschaft, want de Duitsers werden vier jaar geleden op het WK in Rusland ook al in de groepsfase uitgeschakeld.

Müller alludeert op afscheid, Neuer doet het omgekeerde

“Als dit mijn laatste wedstrijd was, wil ik wat zeggen tegen al onze fans die mij jarenlang hebben gesteund. Ik heb altijd geprobeerd alles te geven op het veld. Ik heb er volop van genoten en we hebben ongelooflijke momenten gekend. Ik heb het met liefde gedaan. Veel dank daarvoor”, aldus Müller, die in 2014 wereldkampioen werd met zijn land.

Aanvoerder Manuel Neuer van Duitsland heeft uitgesloten te stoppen bij de Mannschaft. “Voor zover ik geselecteerd word en mezelf met mijn prestaties laat zien, kan ik het uitsluiten”, zei de 36-jarige doelman van Bayern München. “We zijn natuurlijk allemaal gefrustreerd en dat is moeilijk voor ons om te verwerken, dat is duidelijk.” (Lees verder onder de foto)

Manuel Neuer moest na de uitschakeling de 17 jaar jongere Jamal Musiala troosten. — © REUTERS

Einde van de Gouden Generatie

Met deze uitschakeling lijkt het einde van de Duitse Gouden Generatie, net zoals die van de Belgen, ingeluid. Neuer (36) en Müller (33) zijn immers bij de laatste overblijvers van de spelersgroep die in 2014 wereldkampioen werd.

De enige andere spelers die zowel in 2014 als 2022 erbij waren, zijn Matthias Ginter (28) en Mario Götze (30). Die laatste maakte zich acht jaar geleden onsterfelijk door het winnende doelpunt te maken in de finale tegen Argentinië, maar Götze is allang geen sleutelfiguur meer bij de Mannschaft: voor deze Wereldbeker was het zelfs vijf jaar geleden (!) dat hij nog deel uitmaakte van de Duitse selectie.

Met Ilkay Gündogan (32) hebben de Duitsers nog een andere ervaren rot in de rangen, maar die ontbrak in 2014 door een blessure. En dan is er uiteraard nog Marco Reus (33): al jaren onderdeel van de selectie, maar hij moest zowel in 2014 als 2022 afhaken voor het WK door blessures. De onfortuinlijke Reus moest om dezelfde reden ook al verschillende EK’s missen.