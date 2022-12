Australische leraar veroordeeld tot 24 jaar cel voor moord op zijn vrouw, die hij wilde “vervangen” door leerlinge

Chris Dawson, een leerkracht in een middelbare school, is schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw, Lynette Dawson. Rechter Ian Harrison besloot dat hij werd gedreven door zijn verliefdheid op een leerlinge en babysitter, met wie hij later ook trouwde. Hij zou haar als “vervanging” van zijn vrouw gewild hebben.

Omdat Lynettes lichaam nooit is gevonden, bleef haar verdwijning lang gehuld in mysterie. Volgens Chris zou ze hem en hun jonge kinderen zonder verklaring hebben verlaten, mogelijk om zich aan te sluiten bij een religieuze sekte. Dat ze daarbij geen koffer, juwelen of zelfs contactlenzen had meegenomen, deed vragen rijzen bij journalist Hedley Thomas, die er de podcast The teacher’s pet aan wijdde. Na wereldwijd succes heropende de Australische politie het onderzoek.

Smeekbede

Dawson werd in 2018 gearresteerd. In de hoop dat de media-aandacht zou afnemen, werd de rechtszaak uitgesteld. Tijdens de zitting smeekte Shanelle Dawson, de dochter van het koppel die pas vier jaar oud was toen Lynette verdween, haar vader om de locatie van het lichaam bekend te maken. “Waarom ben je niet gewoon van haar gescheiden? Heb je ons haar niet laten houden? We hielden van haar en hadden haar nodig.”

De advocaten van Dawson, die nog steeds zijn onschuld staande houdt, hebben al gezegd dat ze in beroep zullen gaan. Na achttien jaar zou de man voorwaardelijk kunnen vrijkomen. Volgens rechter Harrison zal hij naar alle waarschijnlijkheid sterven in gevangenschap.