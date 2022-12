Diepenbeek

Warrior van Oscar and the Wolf. Ashley Feytons (24) kon geen toepasselijker nummer kiezen voor de eerste liveshow van The voice van Vlaanderen. De Diepenbekenaar knokte zich via ‘The voice comeback stage’ helemaal terug in de wedstrijd. “Ik vind het geweldig dat niemand voor mij was omgedraaid.”