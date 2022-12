Nieuwe podcastreeks ‘De aanslagen’: het Brein, de Killers, de Zwijger en de Vluchters, wie waren de zwaarste terroristen van ons land?

22 maart 2016. De datum staat in ons geheugen gegrift. Maar wat gebeurde er vóór de bommen ontploften? Hoe groeiden de daders uit van kleine criminelen tot de meest gezochte terroristen van ons land? Dat vertellen we in ‘De aanslagen’, een nieuwe, spannende reeks van onze podcast ‘De stemmen van Assisen’.

Tien mensen staan vanaf maandag terecht voor de grootste terreuraanslag die ons land ooit gekend heeft, op 22 maart 2016 in Brussel. Maar de stoel van de hoofdverdachte, het brein achter de aanslagen, zal in de assisenzaal leeg blijven. Oussama Atar zou overleden zijn. Gedood door een Amerikaanse drone in Syrië. Maar eigenlijk weet niemand zeker wat hem precies is overkomen.

Nochtans hebben heel wat mensen in ons land zich de afgelopen jaren over Atar bekommerd. Honderden mensen betoogden in 2010 nog voor zijn vrijlating, en riepen: “Bevrijd Oussama! Hij is geen crimineel!” De Belgische staatsveiligheid verzette hemel en aarde om Atar naar België te krijgen. Hoe Atar onder de ogen van Justitie toch kon uitgroeien tot een topterrorist binnen Islamitische Staat, dat hoort u in de eerste aflevering van onze nieuwe podcastreeks, Het Brein.

Aan de vooravond van de start van het assisenproces, onderzoekt onze podcast De stemmen van Assisen wie er achter de foto’s van de daders schuilt, en hoe zij de aanslagen beraamden. Waarom kozen ze uiteindelijk voor de luchthaven en een metrostation? Wie kon de aanslagen nog voorkomen, maar besloot te zwijgen? Wie zijn de killers die de bommen deden afgaan? En waarom waren er nog twee terroristen die op het allerlaatste moment op de vlucht sloegen? Dat hoort u allemaal in De aanslagen.

