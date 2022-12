“Zwangere” Chinese vrouw smokkelt computerchips in nepbuik

Een Chinese vrouw heeft gedaan alsof ze zwanger was om in een nepbuik computerchips te smokkelen. Ze werd aangehouden toen ze vanuit Macau wilde terugkeren naar haar eigen land. Ze had 202 chips en negen smartphones verstopt in het neplichaamsdeel.

In China is sinds 2020 een zwarte markt voor computerchips ontstaan doordat er grote leveringsproblemen van die onderdelen waren ontstaan.

Behalve de chiptekorten spelen ook Amerikaanse sancties mee. Die zorgen ervoor dat het moeilijker is om moderne chips en de apparatuur om die te maken aan China te verkopen. Toch wordt er in het illegale circuit ook fors betaald voor oudere chips, soms tot wel 500 keer de normale prijs. Bedrijven willen dat betalen omdat ze dan door kunnen met de productie.

Behalve chips worden er ook veel smartphones China in gesmokkeld, met name iPhones. De mobiele telefoon van Apple is in Hongkong en Macau veel goedkoper dan in China zelf, omdat in de voormalige kolonies van Groot-Brittannië en Portugal geen invoerbelastingen worden geheven.