Eerste sneeuw gevallen in Ardennen: “Koud genoeg, sneeuw blijft liggen”

In het zuiden van ons land is het vrijdagmiddag aan het sneeuwen, vooral in de omgeving van Spa. Dat meldt NoodweerBenelux.

Het was voorspeld: op hooggelegen plaatsen in ons land zou het vrijdag wel eens kunnen gaan sneeuwen. En vrijdagmiddag is dat het geval in de Ardennen, onder meer in de omgeving boven Spa. “Sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden”, aldus NoodweerBenelux. “Het is momenteel koud genoeg om de sneeuw ook te laten liggen in deze regio.”

Het KMI kondigt dan ook code geel af voor gladheid. “Vandaag trekt een zwakke neerslagzone over onze streken. Op de Ardense hoogten liggen de temperaturen rond 0 graden en boven 400 meter is er kans op wat sneeuw (0 tot plaatselijk 3 cm). Volgende nacht wordt het droger maar in de Ardennen is het opletten voor plaatselijke ijsplekken”, klinkt het bij het KMI.