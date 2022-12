Twee baby’s dood gevonden in diepvriezer in Frankrijk

In de Zuid-Franse gemeente Bédoin, nabij Marseille, zijn donderdag de bevroren lichaampjes van twee baby’s teruggevonden in een diepvriezer. Dat heeft het gerecht vrijdag bekendgemaakt.

“De feiten zijn van criminele aard”, vertelt procureur Hélène Mourges aan persbureau AFP. Na een tip ontdekte de politie de kindjes in het huis van een 41-jarige vrouw, die ter plaatse werd gearresteerd. Intussen werd de vrouw, die zelf moeder is, in hechtenis genomen.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe oud de baby’s waren en wat hun band met de vrouw precies is. “De autopsie zal ons meer vertellen”, voegt de procureur toe.