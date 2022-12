Plopsa en VDAB bieden eerste opleiding tot pretparkmedewerker aan in België

Plopsa en VDAB bieden samen vanaf 23 januari een opleiding tot polyvalent pretparkmedewerker aan. Dat melden de partners vrijdag. Het is de eerste keer dat de opleiding in België wordt georganiseerd.

In het buitenland bestaat de opleiding al een tijd, maar vanaf januari kunnen geïnteresseerden ook in België voor het eerst een opleiding tot polyvalent pretparkmedewerker volgen. Het gaat om een veertiendaagse mobiele opleiding waarbij de kandidaten alle vakgebieden van de pretparkwereld krijgen aangeleerd. Dat gaat van attractiebediening, winkeluitbating en animatie tot verkooptechnieken, opdiening en ticketcontrole.

VDAB wil met de specifieke en mobiele opleiding de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden. “VDAB stelt zich, samen met bedrijven en partners, steeds flexibeler op. Hierbij zijn onze mobiele opleidingen een uitstekend instrument om geschikte medewerkers te vinden en te vormen voor specifieke, technische profielen waarvoor elders geen gerichte opleiding bestaat. De mobiele opleiding pretparkmedewerker die we samen met Plopsaland De Panne op maat hebben uitgewerkt, is hiervan een prachtig voorbeeld”, zegt Johan Van Hecke, projectmanager Mobiele Opleidingen VDAB.

Ook Plopsa is enthousiast over de samenwerking: “Door nog nauwer met VDAB samen te werken, kunnen we binnenkort werknemers voor verschillende functies inzetten”, zegt de CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof. “Zowel voor mensen die nieuw zijn binnen het vakgebied als mensen met enige ervaring, die hun kennis willen uitbreiden, is het een interessante opleiding.”

De mobiele opleiding gaat op maandag 23 januari van start en duurt twee weken. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de infosessie op woensdag 7 december om 17 uur in het Plopsa Hotel in De Panne via https://www.vdab.be/evenementen/infosessie-opleiding-pretparkmedewerker.