Duurste rusthuis van het land stopt ermee: bewoners woonzorgcentrum Park Lane moeten verhuizen

Op 10 november maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn voornemen al bekend om de vergunning van het woonzorgcentrum Park Lane in te trekken. Een gedwongen sluiting leek daardoor onafwendbaar.

Nu neemt Park Lane zelf de vlucht vooruit: medewerkers van het dure woonzorgcentrum aan het Antwerpse stadspark kregen vandaag te horen dat de werking op de huidige locatie wordt stopgezet. Alle bewoners en alle medewerkers krijgen de kans om te verhuizen naar een vergelijkbaar woonzorgcentrum van de Orpea-groep, of naar een woonzorgcentrum of werkgever van hun eigen keuze.

“We zullen de bewoners helpen bij hun verhuizing, wat hun keuze ook is. We vinden het belangrijk dat ze een nieuwe thuis vinden en zich al helemaal kunnen settelen tegen de feestdagen”, zegt Marijke Verboven, woordvoerster van Orpea Belgium.

De groep geeft zich weliswaar nog niet helemaal gewonnen. “Op de ondernemingsraad van donderdag is ook besloten beroep aan te tekenen tegen het voornemen van het agentschap om de vergunning van Park Lane in te trekken”, zegt Verboven. “We willen daarover met het agentschap in gesprek gaan. Maar dat willen we dus doen zonder dat de bewoners en medewerkers in onzekerheid vertoeven.”

“Er zullen snel individuele gesprekken worden opgestart met bewoners en hun familie, evenals met de medewerkers. Nogmaals: we bieden hen een waardig alternatief aan, maar het staat ieder van hen vrij om een andere keuze te maken.”

Vijfsterrenhotel Radisson

Het woonzorgcentrum Park Lane is een relatieve nieuwkomer. Het was sinds 2016 gevestigd in een chic gebouw aan het Antwerpse stadspark, waar vroeger het vijfsterrenhotel Radisson gehuisvest was. Met zijn hoge dagprijs lokte het een elitair publiek, maar de ambities werden nooit volledig waargemaakt. De bezetting bleef te laag, en sinds vorig jaar stond het onder verhoogd toezicht na herhaalde klachten over personeelstekort.

Die problemen zijn al even van de baan, beklemtoont Verboven. Maar het bewonersaantal bleef slinken. Er verblijven nu nog vijftien bewoners in een pand dat over 148 kamers beschikt, over zeven verdiepingen. Op dit moment betreffen de tekorten volgens de inspectie vooral de infrastructuur: er ontbreken handgrepen en zonnewering in de kamers. De vraag ten gronde is of het hele gebouw, met zijn riante lobby en zwembad, wel geschikt is als woonzorgcentrum en of het dat ooit nog kan worden.

Er loopt ook nog een gerechtelijk onderzoek naar een van de vorige directeurs van de vestiging, vanwege financieel gesjoemel. Orpea heeft zich in die zaak burgerlijke partij gesteld.