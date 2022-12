Rode Duivels dreigen na vroegtijdige WK-exit uit top drie FIFA-ranking te vallen

De uitschakeling van de Rode Duivels in de groepfase van het WK dreigt niet zonder gevolgen te blijven op de FIFA-ranking, waar ons land nu nog tweede staat. De kans is reëel dat we nu zondag al virtueel uit de top drie donderen.

Als Argentinië zaterdag zijn achtste finale wint van Australië, springen Lionel Messi en co. immers al over de Belgen, die eerder dit jaar hun nummer één-positie kwijtraakten aan Brazilië. Zondag zouden de Rode Duivels kunnen zakken naar een virtuele vierde plek als Engeland (tegen Senegal) en Frankrijk (tegen Polen) allebei hun achtste finale winnen. Beide landen zouden dan nog één zege nodig hebben om over België te springen, en zouden het in een mogelijke kwartfinale opnemen tegen elkaar. De winnaar van dat duel zou dan dus de nieuwe nummer drie worden.

Nederland, Portugal en Spanje kunnen ons in theorie ook nog voorbij op de ranking, maar daarvoor zouden die landen het toernooi al praktisch moeten winnen. De ranking van de wereldvoetbalbond wordt gebruikt om te bepalen wie reekshoofd is bij lotingen voor kwalificaties en groepsfases van landentoernooien. Door de hoge positie van de Rode Duivels op de wereldranking de voorbije jaren, slaagde het er telkens in de toplanden zo lang mogelijk te ontlopen. De volgende FIFA-ranking wordt gepubliceerd op 22 december.

De top tien van de FIFA-ranking op dit moment:

1. Brazilië 1.869,23

2. België 1.781,30

3. Argentinië 1.772,62

4. Engeland 1.756,17

5. Frankrijk 1.754,42

6. Italië 1.723,55 (*)

7. Nederland 1.716,12

8. Portugal 1.713,16

9. Spanje 1.693,43

10. Kroatië 1.666,09