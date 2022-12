Louis van Gaal sluit job als nieuwe bondscoach van Rode Duivels niet uit: “Je moet mijn vrouw Truus overtuigen”

“België heeft vriendelijke mensen, Knokke heeft een mooi strand. Ik heb al over een verhuis nagedacht”, zei een lachende Van Gaal. “Wat er nodig is om mij te overtuigen? Je moet mijn vrouw Truus overtuigen. (weer ernstig) Neen, ik kan autonoom beslissingen nemen, maar naar sommige landen gaat Truus niet heen, hoor. Ik heb de laatste wedstrijd van België gezien, ze hadden altijd moeten winnen van Kroatië. Voetbal is niet allen techniek en tactiek, maar ook een beetje geluk.”

“België heeft nog steeds geweldige spelers als ik naar de individuen kijk. Maar of ik het verrassend vind? Tja, voetbal is een teamsport, wij hebben de laatste twee interlands ook van hen gewonnen”, vertelt de Nederlander. “Ik ben nu niet bezig met mijn toekomst. Als we wereldkampioen worden, dan gaan er aanbiedingen komen. Maar volgens de Nederlandse media gaan we geen wereldkampioen worden. We zullen wel zien. Ik leef niet in het verleden, ik maak altijd plannen voor de toekomst. Zoals ik nu plannen maak voor België”, eindigde Van Gaal met een kwinkslag.

