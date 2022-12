“Alles wijst op vandalisme”: tankstation plaatst extra camera’s nadat bij 7 wagens niet alleen benzine in de tank terechtkomt

Het tankstation van Gabriëls langs de Torhoutse Baan in Gistel is weer open. Maandag kwamen daar enkele bestuurders met hun wagen in de problemen nadat ze er kort voordien Eurosuper hadden getankt. Water in de tank bleek de oorzaak. Hoe dat erin is gekomen, blijft onduidelijk. Al heeft Stefaan Gabriëls, een van de zaakvoerders van het bedrijf, wel een vermoeden. “Alles wijst in de richting van vandalisme.”

Zeven gedupeerden boden zich deze week aan bij het hoofdkantoor van Gabriëls, dat over een netwerk beschikt van meer dan 180 tankstations in Vlaanderen en Wallonië. Allemaal kwamen ze met hun wagen in de problemen kort nadat ze Eurosuper hadden getankt in het bewuste tankstation. Gabriëls opende meteen een onderzoek.

“We hebben meteen een externe firma laten onderzoeken hoe het water in de tank terecht kon komen”, vertelt Stefaan Gabriëls, een van de zaakvoerders van het bedrijf. “Daar is tot vandaag nog steeds onduidelijkheid over. Alle pistes werden onderzocht, maar er blijft nog een piste waar we ons vragen bij stellen: vandalisme. Dat sluiten we niet uit, al mogen we dat eigenlijk niet luidop zeggen als we daar niet zeker van zijn. Alles wijst echter wel in die richting.”

Extra camera’s

Het water werd intussen uit de tank verwijderd en het tankstation draait weer op volle toeren. “Dat was daags nadien al zo, maar we maken er werk van opdat dit niet meer kan gebeuren”, vervolgt de zaakvoerder. “Over het hele station hebben we camera’s staan, alleen op de loszone hebben we die niet. Daar komt nu verandering in. We gaan dus camera’s bijplaatsen. Op die manier kunnen we ook onze loszone in de gaten houden. Al onze tankstations worden beleverd via onze eigen vloot van vijftien tankopleggers. Maar mensen kunnen op hun twee oren slapen: iedereen kan weer met een gerust hart in Gistel gaan tanken.”

Of mensen misbruik hebben gemaakt van de situatie? “Dat hebben we in het verleden wel meegemaakt, ja. Mensen wisten dat er iets aan de hand was en lieten ons dan weten daar ook getankt te hebben, ook al was dat niet zo. We kunnen echter alles nagaan aan de hand van camerabeelden en aan de hand van de betaling. Elke betaling gebeurt via digitale weg, dus dat kunnen we gemakkelijk nakijken. In Gistel zijn alle klachten terecht. Niemand heeft daar misbruik gemaakt van de situatie, hoewel die bekend was”, besluit Gabriëls.