Vroege uitschakeling is een streep door de rekening: zoveel verdienden Rode Duivels ‘slechts’ op WK in Qatar

De vroegtijdige uitschakeling op dit WK is sportief een streep door de rekening maar ook financieel. Meer nog voor de bond dan voor de spelers van wie de meesten dit WK niet voor het geld speelden aangezien ze bij hun clubs veel meer verdienen.

De Belgische voetbalbond had goed kunnen verdienen aan dit WK. Als de Rode Duivels net als vier geleden de derde plaats hadden behaald, streek de bond 27 miljoen euro op. Nu moeten ze het met minder doen: 10 miljoen euro. Dat is 1,42 miljoen euro kwalificatiepremie plus 8,54 miljoen euro voor deelname. Een streep door de rekening.

Voor de spelers is dat ook het geval, hoewel dat bij de meesten niet echt pijn zal doen. Vier jaar geleden konden ze met hun derde plaats nog 312.000 euro op hun rekening bijschrijven, dit jaar moeten ze het met 42.000 euro kwalificatiepremie doen. Daar komt in principe niets bovenop. Een speler als Kevin De Bruyne verdient meer dan 400.000 euro per week.