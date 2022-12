Bloederige pakketten met dierenogen verstuurd naar Oekraïense consulaten en ambassades

Archieffoto: de voorbije dagen kwamen op verschillende plaatsen in Spanje ook bombrieven toe, waaronder in de Oekraïense ambassade. — © AP

Bij Oekraïense ambassades en consulaten in verschillende Europese landen zijn vrijdag bloederige pakketten met dierenogen binnengekomen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev.

De verdachte pakketten kwamen volgens het ministerie aan bij de Oekraïense ambassades in Nederland, Hongarije, Polen, Kroatië en Italië. Ook bij de consulaten in het Italiaanse Napels, het Poolse Krakau en het Tsjechische Brno gebeurde dat. Er wordt door Kiev geen melding gemaakt over dergelijke pakketten in België.

Eerder deze week was al een medewerker van de Oekraïense ambassade in de Spaanse hoofdstad Madrid lichtgewond geraakt bij de ontploffing van een bombrief. Minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba gaf daarna de opdracht om de beveiliging aan alle Oekraïense ambassades te versterken.