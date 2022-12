Kroatische legende bedankt Romelu Lukaku na kwalificatie: “We moeten hem een maand vakantie in Split cadeau doen!”

Romelu Lukaku was de pineut na de WK-match tussen de Rode Duivels en Kroatië. Na weken blessureleed mocht de spits in de tweede helft tegen Kroatië invallen, wat leidde tot een pak kansen. Big Rom slaagde er echter niet in om de netten te vinden, waardoor Kroatië en niet België zich kwalificeerde voor de volgende ronde. Tot jolijt van onder meer de Kroatische ex-international Ivan Rakitic, die achteraf op Instagram lachte om de missers van Lukaku. “Komaan Lukaku! We zouden hem een maand vakantie in Split (een stad die een van de belangrijke toeristische trekpleisters van Kroatië is, red.) cadeau moeten doen!”