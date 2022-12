Jeugdig Club Brugge verliest met kleinste verschil tegen Franse nummer zeven Lille

Club Brugge werkte vrijdagmiddag een oefenpot af in en tegen Lille: blauw-zwart liep daar een kleine nederlaag op (1-0) na een fout achterin. Omdat de WK-gangers pas over tien dagen terug verwacht worden, mixte Carl Hoefkens ervaring met NXT-spelers tegen de Franse nummer zeven.

Sparringpartner Lille was vrijdagmiddag ook de gastheer, en Hoefkens bracht in Noord-Frankrijk een mix van ervaring en jeugd aan de aftrap omdat alle WK-gangers nog even onbeschikbaar blijven. Begonnen onder andere aan de match: Mechele, Mata, Boyata, Sobol, Onyedika en Nielsen. Ook NXT-senstatie Shion Homma kreeg zijn kans. Lille begon meteen stevig en zag tijdens de beginminuten een openingsgoal afgekeurd. Het bleek uitstel van executie: Mechele speelde te kort terug op Lammens, waardoor Bamba kon toeslaan. Doelman Lammens probeerde nog weg te werken maar trapte de bal pardoes tegen de Lille-spits (1-0).

Lammens bij de pinken

Club reageerde via een schot van Nielsen dat recht op de Franse doelman afzoefde. ook Talbi kreeg nog een mooie kans voor de rust: hij zag zijn schot op aangeven van Sandra net naast belanden. Maar ook Lille bleef dreigen. Eerst moest Lammens tussenkomen op een goede actie van Bayo, ook Zhegrova probeerde het met een hard schot. Tien minuten voor de rust moest Lammens nogmaals Bayo van een goal houden. Een kleine voorsprong voor Lille was de balans bij het rustsignaal. Hoefkens wisselde tijdens de rust een driedubbele wissel door: Balanta, Lynnt Audoor en Kyriani Sabbe kregen nog 45 minuten. Op het uur kreeg Homma da beste kans op de gelijkmaker: alleen voor doel koos hij de verkeerde kant van de paal. Tien minuten later mocht Sandra zijn kans wagen, maar ook hij kon niet scoren.

Het tempo zakte door de vele wissels, en een gelijkmaker voor Club lukte niet meer. Vorig weekend werd provincialer Lille nog met 8-0 ingeblikt, maar nu liep blauw-zwart dus een kleine nederlaag op. Op zaterdag 10 december wordt nog een laatste keer geoefend tegen Excelsior Rotterdam.

Club Brugge: Lammens, Boyata (72’ Willems), Mata (46’ Sabbe), Mechele (72’ Engels), Sobol (74’ Cuevas), Onyedika (46’ Audoor), Nielsen (46’ Balanta), Mbamba (83’ Wameso), Homma (80’ Da Silva), Sandra (80’ Diawara), Talbi (80’ Yakymenko)