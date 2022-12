Rookverbod in attractieparken, dierentuinen en speeltuinen op komst

De federale regering wil roken in attractieparken, dierentuinen, kinderboerderijen en speeltuinen vanaf 2025 verbieden. Dat staat in een antitabaksplan waarvan het kernkabinet het federale standpunt vrijdag heeft goedgekeurd. Als het van de regering-De Croo afhangt komt er ook een verkoopverbod in cafés en op festivals, en vanaf 2028 ook in grote voedingswinkels.

Het plan past in de ambitie van de regering om tot een rookvrije generatie te komen. Om dat te bewerkstelligen, moeten er maatregelen worden getroffen zodat jongeren en kinderen minder in contact komen met tabak, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Vivaldi wil ook het aantal plaatsen waar tabak wordt verkocht beperken. Zo kan het vanaf 2025 niet meer in cafés en op festivals. In 2028 wil de regering dan overgaan tot een verbod op de verkoop van tabak in voedingswinkels groter dan 400 vierkante meter. Het is ook de bedoeling dat tabaksproducten niet langer geëtaleerd worden op de plaatsen waar ze wel nog mogen worden verkocht, om impulsaankopen te vermijden.

Daarnaast onderzoekt de regering tegen april volgend jaar welke beperkingen mogelijk zijn op sportterreinen en bij activiteiten van jeugdorganisaties, zoals jeugdbewegingen. In overleg met de sportfederaties wordt bekeken hoe er een rookverbod kan komen in de stadions, naar het voorbeeld van de Pro League in het voetbal.

Tot slot is beslist om tabak duurder te maken. Hoeveel en hoe dat moet worden aangepakt, wordt begin volgend jaar besproken in de regering.

Het is nu de bedoeling om samen met de deelstaten een nationaal antitabaksplan af te kloppen.

“Moeilijk afdwingbaar”, volgens Plopsa

Plopsa Group vindt het rookverbod dat de federale regering wil invoeren moeilijk afdwingbaar. Dat zegt de CEO van Plopsa Steve Van den Kerkhof vrijdag in een reactie aan Belga. In het kader van gezondheid vindt Plopsa het rookverbod een goed initiatief. Wel stelt de CEO zich vragen bij de handhaving van de nieuwe regel. “Ik ben tegen roken en ik ben ook blij met de initiatieven, maar we moeten goed bekijken hoe we die afdwingbaarheid moeten uitwerken”, zegt Van den Kerkhof. “Het ligt voor ons zeer moeilijk om in het park rond te lopen en mensen op de vingers te tikken.”

Plopsa vindt het ook jammer dat er geen algemene Europese regel komt. “Wij hebben veel Franse en andere buitenlandse bezoekers. Zij kennen die regel niet en dan is het nog moeilijker om de maatregel af te dwingen.” Een oplossing zou volgens Van den Kerkhof kunnen liggen in het toelaten van rokerszones. “Ik hoop dat we afgebakende zones mogen voorzien waar mensen kunnen roken. Zo bied je de mensen toch een alternatief aan.”

Verder stelt Van den Kerkhof zich ook vragen bij de definitie. “Het moet gaan over plaatsen waar veel kinderen aanwezig zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het strand waar bij mooi weer ook heel wat kinderen spelen. Zal dat ook onder het verbod vallen? En hoe zal dat worden gehandhaafd?”