De hevigste slag in de Russisch-Oekraïense oorlog wordt momenteel gestreden in Bachmoet, een stadje in het oosten van het land. De Russen, en vooral de Wagner-troepen, blijven maar razen en aanvallen, maar Oekraïne wil van geen wijken weten. Het zorgt voor een horrorfront waar al heel veel bloed vergoten is.