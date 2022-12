Na meer dan 10.000 stemmen: u zou één man duidelijk graag de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels zien worden

Nu Roberto Martinez vertrokken is, hebben de Rode Duivels een nieuwe bondscoach nodig. Wij stelden donderdagavond de vraag wie de Spanjaard moet opvolgen, en u antwoordde massaal in onze poll: er werd ruim 10.000 keer gestemd. Uiteindelijk kwam Michel Preud’homme als winnaar uit de bus met 30 procent van de stemmen.

Preud’homme stak er bij het kiespubliek ver bovenuit, want hij behaalde meer dan dubbel zoveel stemmen als de nummer twee in onze poll. Dat is Hein Vanhaezebrouck, die met 13 procent van de stemmen nipt Vincent Kompany afhoudt (ook 13 procent). Philippe Clement (10 procent) en Martinez’ assistent Thierry Henry (9 procent) vervolledigen de top vijf.

Ook opvallend: bijna 7 procent van de stemmers zou graag een naam zien die niet in onze poll werd opgenomen. Daarmee scoorde die optie beter dan Louis van Gaal (5 procent), Frank Vercauteren (5 procent), Thomas Vermaelen (4 procent) en Wouter Vrancken (4 procent).