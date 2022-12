Boechout

We merken het in onze regiopagina’s, bijna elke dag sluit ergens een volkscafé. En in trendy koffie- of cocktailketen hebben ze geen behoefte aan een spaarkas. Dus die zijn er ook steeds minder. Binnen enkele weken gaat zelfs de spaarkas van café Hollywood in Boechout voor altijd op slot. Ze haalt haar 50ste verjaardag net niet.