Chris Kablan opnieuw volledig fit na moeilijke competitiestart met Beveren: “Het was geen makkelijk jaar”

Na een moeilijke competitiebegin heeft Chris Kablan (28) zich opnieuw in de ploeg geknokt bij SK Beveren. De Zwitserse verdediger vertelt openhartig over zijn moeilijke start, de begeleiding van jonge spelers en zijn aflopende contract op de Freethiel. “Ik sta open voor gesprekken, maar wacht op Beveren”, vertelt hij in aanloop van de match tegen SK Deinze.

Chris Kablan kende een moeilijke start van het seizoen. Nadat hij tegen Beerschot in de basis was gestart, verdween hij vijf weken op rij uit de selectie van trainer Wim De Decker. “Een moeilijke start? Het kon zeker beter”, vertelt een openhartige Kablan.”Er waren verschillende redenen waarom het niet goed liep. Of ik het nu eens ben of niet, dat maakt niet uit. Maar het is logisch dat ik er iets meer van had verwacht. Al kwam ik deze zomer pas begin augustus toe in Beveren na een uitleenbeurt aan Salt Lake City en zonder vakantie. Het was niet evident om in een ploeg te komen die al heel de voorbereiding met een nieuwe trainer en staf gewerkt had. De eerste match tegen Beerschot was niet goed, waarna de coach zijn keuze gemaakt heeft. De resultaten gaven hem gelijk.”

Alle emoties eruit

De invalbeurt en zijn doelpunt tegen Lierse Kempenzonen zorgde voor een kentering. Sindsdien staat Kablan opnieuw in de ploeg. “Het was een mix tussen vreugde, opluchting en boosheid”, blikt de Zwitserse verdediger terug op zijn belangrijke doelpunt. “Als je uit die situatie komt, dan kan je moeilijk alleen blij zijn. Ik had ervoor gekozen om mijn emoties voor mezelf te houden, maar na dat doelpunt kwam alles eruit. Alles wat vooraf gebeurde, ging toen even door mijn hoofd. Ik moet in de beste omstandigheden kunnen spelen om mijn beste vorm te tonen. Als je niet vaak speelt, dan is het moeilijk om op het veld een connectie te bouwen. Hoe meer matchen je samen speelt, hoe vlotter alles gaat.”

Kablan groeit intussen weer naar zijn beste vorm toe. “Ik wil vooral fit en gezond blijven”, vertelt hij wanneer we naar zijn ambities vragen. “In het begin van het seizoen sukkelde ik wat met problemen aan mijn rug. Een van de redenen waarom ik even uit beeld verdween. De voorbije weken heb ik progressie gemaakt en wil dat zo houden. Ik wil speelminuten verzamelen. In tegenstelling tot het begin van het seizoen voel ik mij nu honderd procent.”

Het contract van Kablan loopt op het einde van het seizoen af, maar voorlopig werden er nog geen gesprekken opgestart om zijn contract te verlengen. “Ik wacht voorlopig nog even af. Ik lig hier nog zeven maanden onder contract. Ik heb nog maar net twee matchen op rij gespeeld, maar ik sta open voor gesprekken. Ik wil zeker blijven. Het is een goed project, waarin ik mijn aandeel kan hebben. Ook in de kleedkamer en bij het begeleiden van de jongere spelers. Of ik een vaderfiguur ben? Neen, eerder een oudere broer. Ik praat veel met ze en als ze een probleem hebben, komen ze ook naar mij. Soms moeten ze eraan herinnerd worden dat het snel omhoog kan gaan, maar ook snel omlaag. Met Hoggas en Bateau lopen er nog spelers rond die willen helpen. Want ze hebben begeleiding nodig. Voor sommige spelers gaat het heel snel. Barry, bijvoorbeeld. Maar hij gaat er goed mee om. Hopelijk blijft hij scoren.”