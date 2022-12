Eden Hazard hint naar afscheid bij de Rode Duivels, broer Kylian is verbaasd: “Ik denk niet dat hij ooit een selectie zal weigeren”

De toekomst van Eden Hazard (31) bij de nationale ploeg is een vraagteken. Na Kroatië deed hij bij ploegmaats uitschijnen dat hij ermee wenst op te houden. Was dat in een emotionele bui of neemt hij echt afscheid? Broer Kylian vermoedt dat de oudste Hazard gewoon zal doorgaan.

Jongere broer Kylian is verrast als we hem contacteren. “Zijn er veel speculaties over Eden bij de nationale ploeg? Waarom? Ik denk niet dat hij ooit een selectie zal weigeren. Als Eden er niet meer bij is, zal dat eerder een keuze van de nieuwe bondscoach zijn. Eden is fier om international te zijn.”

Volgens RTBF heeft Eden Hazard aan ploegmaats gezegd dat hij afscheid zal nemen als Rode Duivel. Dat kregen wij ook te horen, maar Eden zou het mogelijk in een emotionele bui gezegd hebben en het is onduidelijk of zijn beslissing vaststaat. Dat zal de komende weken/maanden moeten blijken. Kylian Hazard zou het dus wel verwonderen mocht broer Eden zijn adieu aankondigen.

De bijna 32-jarige Hazard maakte eind 2008 zijn debuut bij de nationale ploeg. Sindsdien speelde hij 126 interlands, waarin de spelmaker 33 keer scoorde. Onder Roberto Martinez werd Hazard gebombardeerd tot kapitein.