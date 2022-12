Liefst veertig matchen meer op het volgende WK? FIFA denkt aan alternatieve poulefase bij 48 deelnemende landen

De kans dat we op de wereldbeker van 2026 liefst veertig wedstrijden meer te zien zullen krijgen dan in de huidige editie, is niet onbestaande. Het vastgelegde plan om met 48 landen in poules van drie te spelen, wordt mogelijk gewijzigd naar poules van vier landen, dat weet The Guardian.

Officieel is er nog niets gewijzigd door de FIFA en als dat zo blijft, zal het WK van 2026 in Mexico, Canada en de VS gespeeld worden met 48 landen in 16 poules van 3. De beste twee landen gaan door, wat volgens kritische stemmen tot veel betekenisloze wedstrijden zou leiden op de slotspeeldag van de poulefase. Of erger nog: teams die allebei aan een puntje genoeg hebben in de slotwedstrijd, zouden het vooraf op een akkoord kunnen gooien. Taferelen die de FIFA liever wil vermijden.

Volgens de Britse krant The Guardian wordt er op het WK in Qatar onder FIFA-officials besproken om het format te wijzigen naar een poulefase van 4 landen, zoals dat ook nu het geval is. In een poule van 4 worden de twee groepswedstrijden op de laatste speeldag op hetzelfde tijdstip afgewerkt, wat de spanning meestal ten goede komt.

© AP

40 matchen meer

Die wijziging zou leiden tot een stijging van het aantal wedstrijden van 64 naar 104. In groepen van drie landen zouden er 80 matchen zijn. Een veel kleinere stijging dus, waardoor het WK ook niet langer zou duren. Voor de FIFA is een langer WK juist aantrekkelijk. Meer wedstrijden betekent immers meer inkomsten. De spelers, die de overvolle kalender nu al aanklagen, zien dat veel minder hard zitten.

Poulefase met drie landen: -Drie wedstrijden per poule -Beste twee landen gaan door -32 team gaan naar knock-outfase -80 wedstrijden in totaal -7 wedstrijden voor de finalisten