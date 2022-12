Uitbetaling van energiepremies loopt alwéér vertraging op

Het basispakket energie – of de energiepremie voor november en december – laat op zich wachten. De energieleveranciers wachten namelijk op het budget van de overheid. Daardoor zullen velen pas tegen januari hun premie op de energiefactuur zien verschijnen. Ook voor de volgende premie in februari wordt vertraging verwacht.

Het basispakket energie is een steunmaatregel die moet helpen met de hoge energiefacturen. Tienduizenden mensen hebben de premie voor november al gekregen, maar het is voor velen ook nog wachten op de premie voor zowel november als december. “Want een paar energieleveranciers wachten op de prefinanciering van de overheid zodat dat ze dat geld kunnen doorstorten”, vertelt Marc Van Den Bosch van de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (Febeg).

Die prefinanciering werd afgeklopt door de bevoegde regering, maar de storting is nog niet gebeurd. “Sommige energieleveranciers zijn het nu aan het toekennen zonder die prefinanciering. Anderen wachten tot ze vandaag of volgende week het geld van de overheid ontvangen.”

LEES OOK. Wie komt volgend jaar in aanmerking voor een energiepremie? En hoeveel krijg je dan? (+)

Deadline in januari

Het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is vrijdag duidelijk: iedereen die recht heeft op de premie, zal die ook krijgen. “De overheid heeft haar werk gedaan, het wettelijk kader is in orde en de voorfinanciering is voorzien, nu is het dus gewoon wachten op de betaling door de leveranciers”, zegt woordvoerder Andries Bomans.

Wie al een factuur heeft gekregen maar daar geen premie op zag verschijnen, hoeft volgens Bomans niet te panikeren. “Als het niet lukt voor december, dan zullen de premies er komen tegen januari, dat is de deadline”, klinkt het. Energieleveranciers hebben namelijk tot midden januari de tijd om het in orde te brengen.

Het gaat in totaal over een bedrag van 131 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit, voor de maanden november en december gecombineerd gaat het dus over een premie van bijna 400 euro.

LEES OOK. Deze dure fouten worden vaakst gemaakt bij besparen op energie: “De mensen gebruiken hun huis verkeerd” (+)

Nog vertraging

Naar aanleiding van de begrotingsopmaak besliste de Vivaldi-regering om de energiepremie te verlengen tot het eind van de winter, waardoor er dus ook een premie komt voor de maanden januari, februari en maart. Maar ook daar loopt het stroef.

“Het parlement moet de goedkeuring nog geven voor februari, waardoor de leveranciers ook dan pas de lijsten zullen krijgen van wie recht heeft op de premie. En dus zullen die premies ook verlaat worden”, zei minister Tinne Van der Straeten op VTM nieuws vrijdag.

Marc Van Den Bosch waarschuwt echter dat wie recht heeft op zo’n premie, toch goed nakijkt of die effectief is doorgekomen. “Alles gebeurt normaal gezien automatisch, maar het kan zijn dat het in sommige gevallen niet zo is. Dan moeten ze gaan kijken op de website van de FOD Economie”, zegt hij. Zo kan het zijn dat iemand die net verhuisd is de premie misloopt. “Of als het contract op naam van een overleden echtgenoot stond”, waarschuwt hij.