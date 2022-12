Toen ze hem uitlachte, sloegen zijn stoppen door: vader (47) wurgde ex-vrouw terwijl zijn moeder met zoontjes in de living zat

Isabelle ging op die bewuste dag in april 2020 haar zonen ophalen bij haar ex-man in Sint-Pauwel, daar kregen ze een discussie die ze bekocht met haar leven. — © archief nb en rr

SINT-GILLIS-WAAS/EDEGEM

Een vader (47) van twee kinderen uit Sint-Pauwels moet vanaf volgende week voor het assisenhof in Gent verschijnen voor de moord op zijn ex-vrouw Isabelle Meeús. In zijn garage zou hij haar op 23 april 2020 verschillende keren geslagen en ook gewurgd hebben toen ze de kinderen kwam ophalen. Wat volgde, was een lange strijd met tragische afloop. Op 1 mei 2020 overleed Meeús op 40-jarige leeftijd aan haar verwondingen. Komende dinsdag wordt de twaalfkoppige jury samengesteld.