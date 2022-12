‘Kwetsbare’ beelden van Meghan Markle uit Netflix-docu leveren haar maar weinig sympathie op door één detail

Netflix heeft een eerste trailer gelost van de documentaire Harry & Meghan. De beelden beloven alvast een exclusieve, intieme en emotionele inkijk in het leven van de hertog en hertogin van Sussex. Maar nog voor de eerste aflevering online staat, is er al veel kritiek. Een van de foto’s uit de trailer verhit de gemoederen op Twitter.

Op de foto is te zien hoe Meghan Markle een moeilijk moment heeft. Ze bedekt haar gezicht in haar hand terwijl ze in tranen lijkt uit te barsten. Het lijkt een beetje het opzet van de documentaire te worden: tonen dat prins Harry en Meghan ook maar gewone mensen zijn die het niet altijd even gemakkelijk hebben.

Maar één schijnbare onbenulligheid op de foto zorgt ervoor dat Meghan weinig sympathie krijgt op sociale media. Achter haar hangt namelijk een heel erg duur deken over de zetelrand. Het gaat om een kasjmier exemplaar van het merk Hermes dat meer dan 2.000 euro zou kosten. Een detail dat volgens Twitteraars afbreuk doet aan de geloofwaardigheid en herkenbaarheid van de situatie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Netflix heeft het koppel twee jaar lang op de voet gevolgd en registreerde ook hoe de twee besloten samen naar de Verenigde Staten te verhuizen en zich af te scheiden van het Britse koningshuis. De documentaire is vanaf 8 december wereldwijd te zien op het bekende streamingplatform.