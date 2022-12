Zulte Waregem gaat tijdens winterbreak op zoek naar defensieve stabiliteit en witte merel

Mbaye Leye zoekt tijdens deze grijze winterdagen geen zonnigere oorden op met Zulte Waregem. De Senegalese coach bereidt in vertrouwde omgeving en in alle rust de tweede seizoenshelft voor. Toch beseft men in de Elindus Arena dat er best nog wel een tandje wordt bijgestoken om de degradatie te vermijden. Dit zijn alvast de drie aandachtspunten voor Essevee.

Ervaren en kwalitatieve versterking gewenst

Het is alweer een tijdje geleden dat Zulte Waregem duizelingwekkende lonen betaalde aan vaak al wat oudere spelers die in de nadagen van hun carrière zaten. Corona zorgde voor een ommekeer. Meer dan ooit werd de tering naar de nering gezet in de Elindus Arena. Dit was ook duidelijk merkbaar tijdens de zomermercato.

Essevee trok deels noodgedwongen een blik buitenlands jeugdig talent open. Sommige nieuwkomers toonden zich al duidelijk een aanwinst. Zo kunnen jongens als Tambedou en Ndour op termijn uitgroeien tot sterkhouders in het elftal van Mbaye Leye. Tambedou is op dit moment eigenlijk al onmisbaar. Zo depanneerde de 19-jarige Senegalees al herhaaldelijk in het hart van de Essevee-defensie. Hierdoor liet hij meteen ook wel een groot leemte achter op het middenveld.

De centrale as is dan ook dunbevolkt. Daarnaast konden Miroshi en Tsouka zich nog niet doorzetten als betrouwbare flankverdedigers. Vooral die laatste, de 27-jarige Congolees die bij het Zweedse Helsingborg werd weggeplukt, stelt teleur. Meer ervaren nieuwkomers zoals Borja Lopez en Ramirez lijken alweer helemaal afgeserveerd. Verwacht echter geen karrenvracht aan winterkoopjes, maar enkele doelgerichte versterkingen zijn onontbeerlijk.

De kracht van de groepsdynamiek

Leye is een prima peoplemanager. Zelfs ervaren krachten erkennen de vakkennis van de 40-jarige voormalige aanvaller. Vriend en vijand loven zijn stijl. Bovendien toonde hij zich de voorbije maanden ontzettend consistent. Een kat in het nauw maakt soms gekke sprongen. Niets van dat bij Leye, die zijn visie consequent trouw blijft.

Nee, dit Essevee beschikt momenteel niet over het genie van een Thorgan Hazard of een Franck Berrier. Op dit moment zien we ook niet meteen opvolgers klaar staan voor Théo Bongonda of Soualiho Meité. Toch is dit team niet kansloos in de degradatiestrijd. Ondanks al het leergeld dat er nog wordt betaald, huist in de kleedkamer van Zulte Waregem een formidabele groepsgeest. Geruggensteund door sterkhouders zoals Rommens, Gano en Vossen moet “Missie Redding” haalbaar zijn.

Het knotsgekke 5-5-gelijkspel op de laatste speeldag voor de winterbreak was anderzijds wel exemplarisch. Ondanks de gigantische defensieve blunders en het gebrek aan overzicht en overleg, knokte Essevee zich terug in de match. De vijfde Eupense treffer was evenwel een passend slotakkoord: de jeugdige onbezonnenheid van dit Essevee werd keihard afgestraft.

Rustige vastigheid is vereist

Het was ooit het handelsmerk van gewezen premier en Europees president Herman Van Rompuy: rustige vastigheid. Cordier en de rest van het Zulte Waregem-bestuur bewezen de voorbije maanden al ten overvloede dat ze zich niet snel gek laten maken. Waar de andere clubs in het rechterrijtje al snel wisselden van trainer(s), was de stoel van Leye op geen enkel moment wankel.

Op langere termijn heeft Zulte Waregem een kapitaalsinjectie nodig om concurrentieel te blijven in de Jupiler Pro League. Daar is de huidige bestuursploeg zich wel degelijk van bewust. Er lopen dan ook al discrete gesprekken met potentiële binnen- en buitenlandse partners. Ook hier gaat Essevee voorzichtig te werk. Geen foute keuze. De identiteit én toekomst van de club en staan op het spel. Daar spring je beter niet lichtzinnig mee om.

Dralen kan evenwel ook niet. Zie hier meteen de extreme evenwichtsoefening waar Zulte Waregem voor staat. Overbodige spelers dienen elders gestald te worden om zo het nodige budget vrij te maken, zodat er toch enkele gerichte versterkingen aangetrokken worden om de drie degradatieplaatsen te ontlopen én tegelijk de financiële basis van de club vrijwaren. Zowaar geen eenvoudige opdracht…