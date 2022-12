Alessio Staelens krijgt zondag met Deinze het bezoek van Beveren en ex-coach Wim De Decker: “De Waaslanders zullen zich niet aan ons aanpassen”

De Decker loodste de Tigers vorig seizoen naar de vierde plaats. De oranjehemden behaalden in hun voorbije vijf duels 13 punten op 15. De heenwedstrijd op de Freethiel eindigde op een 2-1-zege voor de Waaslanders, die met Dieumerci Mbokani een topspits voor de Challenger Pro League in de ploeg hebben. SK Deinze staat op de zesde plaats en telt zeven punten minder dan de ex-eersteklasser.

“Wim De Decker kent SK Deinze zeer goed, maar ik denk niet dat hij zich aan ons zal aanpassen”, zegt rechtsachter Alessio Staelens. “Beveren zal van zijn eigen kwaliteiten uitgaan, maar ook respect voor ons hebben. We pakten in de heenwedstrijd uit met een degelijke prestatie en kregen in de slotfase het deksel op de neus. Er gebeurden na afloop enkele jammerlijke zaken, maar we moeten daar niet meer mee bezig zijn. We staan voor een zware maand, want er volgt nog een uitwedstrijd in Lommel en een thuismatch tegen Beerschot. We kunnen onszelf in een comfortabele positie in de top zes manoeuvreren, maar houden beide voeten op de grond. In onze reeks kan iedereen van iedereen winnen.”

Passend plannetje

“Ik schat onze coach Marc Grosjean zeer hoog in. Hij kent de reeks en het Belgische voetbal zeer goed. Hij heeft veel ervaring en is tactisch sterk. Hij heeft voor het duel met Beveren opnieuw een passend plannetje klaar. Het belangrijkste is dat hij opnieuw de juiste spirit in onze spelersgroep heeft gepompt. We worden iedere week sterker onder hem. Ik heb ook veel waardering voor Yves Van Borm, met ik wie bij Deinze en Knokke heb samengewerkt. Ik behaalde met hem twee titels, maar maakte met hem ook één degradatie mee.”

“Ik zet mezelf als middenvelder op het bord indien ik de ploeg zou opstellen. Ik mag nu gelukkig als rechtsachter ook veel offensieve acties opzetten. Dit was niet het geval onder de vorige coach van wie ik nauwelijks over de middellijn mocht lopen. Ik leef me graag aanvallend uit, wat onder Grosjean een verademing is”, besluit Staelens.

Vansteenkiste speeldag geschorst

Jannes Vansteenkiste is geschorst voor het duel met Beveren na een lichtzinnige uitsluiting tegen SL16, de beloften van Standard. “Ik kon mijn ogen niet geloven”, aldus Grosjean. “Onze linksachter beging zelfs helemaal geen overtreding. Hij kreeg een rode kaart op aandringen van de vierde scheidsrechter. Onbegrijpelijk, maar gelukkig keerden we met drie punten naar huis. We hebben met Christophe Janssens een volwaardige vervanger is huis. Het gebeurt op dit niveau niet vaak dat een ploeg twee linksachters met zoveel kwaliteiten heeft.”

“Onze kern raakt stilaan voltallig. Mamadou Koné, Jur Schryvers, Rousseau De Poorter en Gonzalo Almenara zijn allen hersteld van blessures. Liam Fraser (uitgeschakeld met Canada op het WK, red.) wordt eerstdaags bij ons verwacht. Hij keert niet terug naar zijn vaderland, maar zet onmiddellijk koers naar ons land.”