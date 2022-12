Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan

Jones verklaarde jarenlang dat een schietpartij op een basisschool in de plaats Sandy Hook in scène was gezet, onder meer op zijn populaire platform Infowars. Bij het bloedbad in 2012 kwamen twintig kinderen en zes leraren om het leven. Jones erkent inmiddels dat de schietpartij heeft plaatsgevonden.

Volgens de documenten die vrijdag werden ingediend bij een rechtbank in Houston, heeft Jones 1 tot 10 miljoen dollar aan bezittingen en tussen de 1 en 10 miljard dollar aan schulden. Free Speech Systems, het moederbedrijf van Infowars, vroeg in juli al het faillissement aan.