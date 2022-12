CEO van meubelgigant ontslaat 2.700 werknemers en verdwijnt dan zelf met de noorderzon

Deze winkel van de United Furniture Group in Mississippi is alvast helemaal gesloten. — © AP

David Belford, de eigenaar van de Amerikaanse meubelgigant United Furniture, is van de aardbol verdwenen. Vorige week zette hij nog 2.700 mensen op straat via een nachtelijke e-mail of sms, maar sindsdien is hij niet meer te bereiken. Belford was al een aantal weken in discussie met het bestuur en de bank over de mogelijke aanvraag van een faillissement.

Gilles Liesenborghs Bron: The New York Post

Verschillende advocaten van ex-werknemers hebben al pogingen gedaan om in contact te komen met Belford, maar de CEO lijkt met de noorderzon verdwenen. Volgens Philip Hearn, een van de betrokken advocaten, doen er geruchten de ronde dat hij naar Parijs is vertrokken.

Op 20 november had het bestuur van United Furniture besloten om een aanvraag in te dienen voor een faillissement, maar die beslissing werd door Belford genegeerd. Een dag later stuurde de eigenzinnige eigenaar in het midden van de nacht verschillende berichten naar werknemers met de boodschap dat ze de volgende dag niet meer hoefden te komen. Aangezien er daarna niets meer van hem werd vernomen, zitten de overgebleven bestuurders nu met de handen in het haar over hoe ze die ontslagen verder moeten afhandelen.

Ook faillissementsbescherming of liquidatie aanvragen blijkt voorlopig geen optie, aangezien Belford de enige persoon is die daarvoor bevoegd is. “Hij heeft zijn bedrijf gesloten op onverantwoorde wijze, zonder iemand vooraf te informeren. Nochtans heeft hij de middelen om dit op een juiste manier te doen”, zegt een bron binnen het bedrijf aan The New York Post.

Weldoener

Belford is ook eigenaar van een aantal andere bedrijven en staat bekend als een rijke weldoener. Via zijn eigen Belford Family Charitable Fund doneerde hij al miljoenen dollars aan goede doelen en non-profitorganisaties. Volgens een aantal ontslagen werknemers van United Furniture was er in het bedrijf niets te merken van financiële problemen. Ook de laatste weken werden er nog nieuwe werknemers aangenomen, voor sommigen bleek het dus een erg kort avontuur.

De werknemers van United Furniture blijven achter in een bad van onzekerheid. Zij zien hun ziekteverzekering plots wegvallen en staan mogelijk voor een lange juridische strijd om de gang van zaken aan te vechten.