Testritten van start met snellere trein om traject Brussel-Amsterdam met half uur in te korten

De testritten met de nieuwe Intercity (type ICNG) zijn nodig om ervoor te zorgen dat de trein toegang krijgt tot het Nederlandse en Belgische spoor, zegt NS. Ze worden uitgevoerd samen met treinfabrikant Alstom.

De nieuwe trein zou in de loop van 2024 in dienst moeten komen als Intercity Brussel (ook wel Benelux-trein of Amsterdammer genoemd). Met een topsnelheid van 200 kilometer per uur is hij sneller dan de huidige treinen (160 kilometer per uur), wat moet helpen om de reistijd tussen Brussel en Amsterdam met een half uur te verminderen. Momenteel bedraagt die 2 uur en 52 minuten.

Nederlandse media schreven eerder dat er mogelijk ook enkele Belgische stops zouden sneuvelen om de reistijd op het traject Amsterdam-Brussel te kunnen beperken, maar de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS ontkent dat vrijdag. “We bekijken samen met NS de verbetermogelijkheden op de verbinding Brussel-Amsterdam in het kader van de volgende samenwerkingsovereenkomst. Maar op basis van wat er op tafel ligt, blijven de Belgische stations die nu een verbinding met Nederland hebben, die verbinding behouden”, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols.