The day after in Qatar: geen verplichtingen meer en Rode Duivels zwermen uit, meer dan de helft vertrok al op eigen houtje

Het Hilton Salwa Beach Resort heeft vandaag de Rode Duivels uitgewuifd, maar toen medewerkers naar de bus zwaaiden die naar Doha Airport vertrok, wisten ze niet dat er nog maar twaalf spelers opzaten. Verschillende internationals hadden donderdagnacht nog contact met het reisbureau dat de bond begeleidt: zij wilden liever vroeg dan laat naar Zaventem in het gezelschap van hun familie. Dat werd geregeld: onder meer Dendoncker, Doku, Meunier, Witsel, Openda en Theate landden al rond de middag in Brussel. Ze betaalden zelf voor die vlucht.

Die jongens moesten dus vroeg uit de veren, de overige spelers kregen alle tijd en ruimte om op hun tempo de ontgoocheling te verteren. Er stond geen training meer op het programma, er waren geen verplichtingen meer. Iedereen kon rustig uitslapen.

Vertrokken op eigen houtje: niet uitzonderlijk

De meeste spelers waren toch druk in de weer, omdat ze nog wat praktische zaken in orde moesten brengen om op vakantie te kunnen gaan. Sterkhouders als Courtois, De Bruyne en Eden Hazard stapten niet op het charter van de voetbalbond, maar vertrokken op eigen houtje. Daar moet niks achter gezocht worden, het is geen teken dat het deze groep aan eendracht ontbrak: alles gebeurde in overleg en met de goedkeuring van de voetbalbond. Het is niet uitzonderlijk dat spelers na een toernooi afzonderlijk uitzwermen.

Romelu Lukaku zou intussen zijn vakantie geannuleerd hebben. Dat wordt gemeld in de Italiaanse media, waaronder door La Gazzetta dello Sport. ‘Big Rom’ zou rechtstreeks terugkeren naar Milaan en al binnen enkele dagen weer willen gaan trainen. De reden: zo snel mogelijk opnieuw topfit geraken om in de tweede seizoenshelft te knallen bij Inter. Tot nu toe speelde Lukaku slechts vijf wedstrijden voor de Nerazzurri door allerhande blessures.

Voor de bondscoach, wiens laatste dag het was in de aanwezigheid van zijn spelers, was er niks bijzonders voorzien. De verwachting is dat Roberto Martinez de komende weken wel nog genoeg contact met de Rode Duivels zal hebben. De band was altijd goed, er zal wel een gepast afscheid komen.

Vannacht landt officieel vliegtuig

Omstreeks 00.30 uur landde het vliegtuig van de Rode Duivels, behouden pech of vertragingen, op onze nationale luchthaven. De spelers genieten nu van een paar dagen vrijaf, afhankelijk van bij welke club ze spelen en hoe snel ze verwacht worden aan te sluiten.