Issei Sagawa tuurt om de hoek van een restaurant. Hij beweerde ook bij te verdienen als culinair criticus. — © Corbis via Getty Images

De Japanse man die in 1981 een Nederlandse studente opat, is op 73-jarige leeftijd overleden. Zijn vrijlating, vijf jaar na de misdaad, wekte afschuw op. Nadien overleefde hij op de lugubere fascinatie voor zijn misdaad. Sagawa schreef boeken en verscheen zelfs in talkshows.