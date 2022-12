WHO tevreden over versoepeling van coronabeleid in China

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is tevreden dat de Chinese overheid haar ‘zerocovidbeleid’ lijkt te versoepelen. Dat is vrijdag meegedeeld tijdens een persbriefing in de Zwitserse stad Genève.

Als gevolg van het aanhoudende protest hebben verschillende Chinese steden het strenge ‘zerocovidbeleid’ vrijdag verder versoepeld. De aanpassingen houden vooral verband met het niet langer dagelijks testen op een coronabesmetting. Ook de quarantaineregels worden hier en daar minder streng.

De WHO heeft haar tevredenheid geuit over die versoepeling van de vrijheidsbeperkende maatregelen. “We zijn blij dat de Chinese autoriteiten hun huidige beleid aanpassen en echt proberen om de controlemaatregelen af te stemmen op de noden”, zegt Michael Ryan, hoofd van het noodprogramma van de WHO. “We willen dat die aanpassingen echt gebeuren en dat ze versneld worden.”

Het is volgens Ryan belangrijk dat regeringen naar de bevolking luisteren bij het bestrijden van de pandemie. Hij schat ook dat het voor Peking erg moeilijk zal worden om het ‘zerocovidbeleid’ vol te houden, vanwege de circulatie van de erg besmettelijke omikronvariant.

Intussen heeft minstens negentig procent van de wereldbevolking “een zekere mate van immuniteit” opgebouwd tegen het coronavirus, zo werd in Genève ook meegedeeld door Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO. Hij waarschuwt wel dat de noodfase van de pandemie nog niet voorbij is. “We zijn er nog niet”, klinkt het. Woensdag had de organisatie nog gemeld dat zich vorige week opnieuw een lichte stijging van het wereldwijde aantal nieuwe besmettingen voordeed.