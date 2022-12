Politie zoekt dader van vier mesaanvallen in Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw

Op maandag 28 november tussen 17.30 en 19.30 uur pleegde een persoon 4 mesaanvallen op mensen die zich per fiets of step verplaatsten. Er werden twee feiten gepleegd op de Veeweidekaai in Anderlecht, een derde in de Zuunstraat in Anderlecht en een vierde op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

De verdachte is tussen de 30 en 35 jaar oud en 1 meter 70 à 1 meter 80 lang. Hij heeft een getinte huid en kort donker haar. Hij was in het bezit van één of twee keukenmessen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe joggingbroek met witte lijnen aan de zijkanten en een donkere jas met kap.

Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de onderzoekers via opsporingen@police.belgium.eu.