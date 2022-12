Hoe Louis van Gaal een spelletje speelt met de Rode Duivels: “Jullie moeten mijn vrouw overtuigen”

Nu de Rode Duivels naar huis zijn leggen de Belgische journalisten in Qatar de focus op Nederland. Die persconferenties van bondscoach Louis van Gaal zijn plezant. Zo knuffelde hij al een Senegalese reporter of bekvechtte hij met Valentijn Driessen, de Chef Voetbal van De Telegraaf wiens vragen hij provocerend vindt. Want hoewel Oranje door de poules fietste zijn onze Noorderburen erg kritisch over het spelniveau.

Villa in Knokke?

De Nederlandse media vinden het daarom wel leuk dat er drie voetbaljournalisten van Het Nieuwsblad het perscentrum binnenstappen om Van Gaal te aanhoren. Zij zien het als een charme-offensief om de coach te overtuigen om Roberto Martinez op te volgen. Bij Oranje wordt Louis van Gaal na het WK toch vervangen door Ronald Koeman. We zijn met drie omdat het in de overvolle perszaal niet altijd makkelijk is om de microfoon te pakken te krijgen. Toch lukt het ons en gelach weerklinkt wanneer we Louis vragen of hij en zijn vrouw het niet zouden zien zitten om in januari naar België te verhuizen. “Nou”, zegt Van Gaal. “België is een mooi land, met heel wat vriendelijke mensen. Ze hebben daar in Knokke een mooi strandpaleisje. Ik ben er al geweest. Dus, ja ik dacht er al over na.”

Louis van Gaal heeft de zaal direct op zijn hand en beantwoordt dit soort vragen graag. Hij vindt dat er in eigen land te veel geklaagd wordt en dus mogen we nog doorgaan. “Wat er nodig is om mij binnen te halen? Wel, dan moet je mijn vrouw Truus overtuigen. Naar bepaalde landen gaat Truus niet, hoor. (lacht) Neen serieus. Ik kan nog altijd zelf beslissen. Maar nu zijn we hier omdat Nederland wereldkampioen wil worden. Nog vier matchen en ik zei al eens: Winnen we dit WK dan zal ik in de opportune voetbalwereld veel aanbiedingen krijgen. Maar we zijn nog geen wereldkampioen en als ik de Nederlandse media mag geloven, worden we het ook niet.” (grijnst)

Als wij Peter Bossaert waren, de CEO van de Belgische voetbalbond, zouden we Van Gaal toch een bericht sturen. Al lachend zegt men soms de waarheid. Sommige Nederlandse waarnemers menen zelfs te weten dat Louis en Truus effectief een optrekje in Knokke op het oog hebben en Van Gaal lijkt gecharmeerd door België. “Jullie ploeg heeft nog altijd spelers die geweldig zijn, maar ik zie hen natuurlijk niet op training. Wij klopten België recent twee keer, maar ik zag de laatste WK- wedstrijd van België tegen Kroatië… Wel die hadden ze altijd moeten winnen. Helaas is voetbal niet alleen techniek en tactiek. Ook geluk telt.”

Cheese

Van Gaal entertaint. Een fotograaf die te laat was, geeft hij een kans om hem alsnog te kieken. Hij glimlacht en roept Cheese. Daarna wil een Nederlander weten of hij zich nog een match uit 1997 herinnert toen hij met Ajax de Amerikaanse bondscoach trof bij Sparta Rotterdam. “Neen, ik leef niet in het verleden”, klinkt het. “Ik maak plannen voor de toekomst. Zoals ik nu plannen maak voor België.”

Weer gelach. De Duivels zijn de running gag en een Algerijnse journalist ziet zijn kans schoon: “Mijnheer Van Gaal, sinds u België overweegt, bestaat er dan een kans dat u ook in Afrika bondscoach zou worden?” Op dat niveau zijn wij dus beland, maar Van Gaal is onverstoorbaar. “Je moet alles openhouden, maar ik denk het niet”, besluit hij. “Al focus ik nu op Nederland. USA is een energieke en moeilijke tegenstander. Als ik alleen over andere landen praat, geloven mijn spelers me niet meer. En ze zijn nu al zo moeilijk te overtuigen.”

De Nederlandse pers vond het heel leuk. Zij adviseren ons trouwens om zo snel mogelijk in Knokke post te vatten. Volgens hen kan Oranje weleens sneller thuis zijn dan verwacht.