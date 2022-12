WK RETRO. Het grote mysterie van het WK 1998: wat gebeurde er met stuiptrekkende en schuimbekkende Ronaldo, net voor de finale?

Hij is de absolute ster van het WK 1998. De roerganger van een uitstekend Brazilië, goed voor vier goals. Tot in de finale. Plots is Ronaldo geen schim meer van de man die wekenlang elke defensie teisterde. Zes uur eerder lag de Braziliaan nog stuiptrekkend en schuimbekkend op zijn bed. Toch speelt hij. Of: moet hij spelen? Het grote mysterie van de WK-finale van ’98: wat gebeurde er met Ronaldo?