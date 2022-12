Alexis De Sart hoopt dat RWDM zich kan herpakken tegen Club NXT: “Beloftenploegen zorgen soms voor vals gevoel”

Alexis, hoe is de voorbije week verlopen? Ik kan me inbeelden dat het geen pretje was na de eerste competitienederlaag in bijna twee maanden.

“We zijn er ’s anderdaags meteen ingevlogen. De coach heeft ons ook toegesproken. Kijk, het is jammer dat we verloren hebben, maar wedstrijden zoals die kom je nu eenmaal tegen in een seizoen. Dan moet je gewoon even erkennen dat het niet goed was, dat er fouten zijn gemaakt. Maar tegelijk moet je er natuurlijk niet op blijven hameren. De enige juiste reactie is om nu tegen Club NXT opnieuw te winnen.”

RWDM doet het dit seizoen nochtans niet uitstekend tegen de beloftenploegen.

“Het zijn dan ook goede teams. Hun spelers zijn talentvol, anders zit je op die leeftijd niet bij een topclub. Als je op je achttiende deel uitmaakt van de jeugdacademie van een van de grootste clubs van het land, ben je in staat om goede dingen te tonen in een wedstrijd. Toch zorgen de quasi lege stadions van de beloftenploegen wel voor een vals gevoel. Je speelt het liefst in een vol stadion met een kolkende sfeer. Als dat dan niet zo is, heb je weleens het gevoel dat je een vriendschappelijke wedstrijd aan het spelen bent, met alle gevolgen van dien. Maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn om het tegen Club NXT niet beter te doen.”

Wat zal daarvoor nodig zijn?

“We moeten de tegenstander meteen bij de keel grijpen. We komen altijd terug bij dat 1-1-gelijkspel tegen Jong Genk, toen we op een bepaald moment met 5-0 hadden moeten voorstaan. Dat is niet gebeurd, met puntenverlies tot gevolg. Dit is het uitgelezen moment om te tonen dat we dit seizoen toch al over een bepaalde horde zijn gesprongen. Zeker thuis moeten we de wedstrijd in handen nemen, we mogen hen niet in de match laten komen. U23-ploeg of niet, we moeten tonen dat wij de baas zijn. Dat moeten we in elke wedstrijd doen, als we onze ambities kracht willen bijzetten.”

Een 9 op 9 pakken in december zou daar natuurlijk ook bij helpen.

“Het zal pas tijdens de play-offs zijn dat we het grootste verschil zullen kunnen maken, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we nu al met de punten mogen morsen. We hebben vorige week een slag in het gezicht gekregen, waardoor we weer met onze voeten op de grond staan. Hopelijk zullen we daar gebruik van maken om het kalenderjaar af te sluiten met een 9 op 9, want de play-offs zullen snel voor de deur staan.”