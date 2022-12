Moeder (44) neergeschoten door zoon (10) omdat hij geen vr-bril kreeg

Blijkbaar was het niet mogen kopen van een vr-bril de druppel voor hem, want eerder was hij al boos op zijn moeder omdat hij te vroeg wakker werd gemaakt. Terwijl Quiana ’s ochtends de was aan het doen was, kwam de 10-jarige aan met het pistool in zijn handen, om “haar bang te maken”. Tegen de politie beweerde hij eerst dat het wapen per ongeluk af was gegaan, maar later bekende hij dat hij met opzet zijn moeder neerschoot. Zij overleed meteen nadat ze vol in het hoofd geraakt werd.

Daarna maakte hij zijn 26-jarige zus wakker, en zij schakelde meteen de politie in. De jongen heeft volgens zijn familie last van mentale problemen en woede-aanvallen. Zo zou hij ook regelmatig de hond hebben gemarteld. Eerst mocht de jongen nog thuisblijven na zijn daad, vanwege zijn leeftijd. Maar in de avond zou hij doodleuk met het account van zijn moeder alsnog de vr-bril besteld hebben. Hij vroeg later zelfs nog aan zijn oma of zijn pakketje al bezorgd was.

Momenteel zit hij vast in een jeugdgevangenis. De 10-jarige jongen hangt een celstraf van 60 jaar boven het hoofd, omdat in de staat Wisconsin ook 10-jarigen als volwassenen berecht kunnen worden, indien de misdaad zwaar genoeg is.