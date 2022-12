Opnieuw moet crèche dicht, onderzoek naar mishandeling opgestart: “Veiligheid kinderen niet gegarandeerd”

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling start een onderzoek naar recente gebeurtenissen in een crèche in Kraainem. Het Agentschap Opgroeien schorst de vergunning met dringende noodzakelijkheid en spreekt van “ernstige bezorgdheid over de pedagogische kwaliteit van de opvang”. De directrice van de keten behoudt het vertrouwen in haar mensen.

Bij het Agentschap Opgroeien kwam heel recent een melding binnen over een incident in een Kraainemse vestiging van Babilou, een keten met zestien kinderdagverblijven verspreid over Vlaanderen en Brussel. In de crèche worden 54 kinderen opgevangen.

De melding was voor Opgroeien reden genoeg om de vergunning van de crèche te schorsen “met dringende noodzakelijkheid” en “in het belang van alle andere kinderen die er worden opgevangen”. “We kregen informatie waardoor er ernstige bezorgdheid is over de pedagogische kwaliteit van de opvang”, klinkt het. “Voor Opgroeien is de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang niet gegarandeerd.”

Het is niet bekend waarover de melding precies gaat, maar het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling startte wel een onderzoek. De crèche krijgt nu twee maanden tijd om aan te tonen dat “de tekorten” zijn weggewerkt, anders verliest het de vergunning.

Enkele ouders namen het meteen op voor de crèche. Zij spreken van een sluiting op basis van niet-geverifieerde beschuldigingen en vragen om continuïteit voor hun kinderen. Zeker in Brussel is de zoektocht naar een opvangplaats allesbehalve evident. “Opgroeien heeft alle begrip voor de impact en zet alles op alles om ondersteuning te bieden bij het vinden van een minstens tijdelijke vervangplek”, zegt Opgroeien.

Ook Babilou behoudt het vertrouwen in zijn opvangmedewerkers. “Wij sluiten op geen enkel moment compromissen over de veiligheid van de kinderen”, zegt Babilou-bestuurder Katrien Leten. “We verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek en zullen ook intern een onderzoek opstellen om de situatie zo snel mogelijk op te helderen. Ik kan niet vooruitlopen op eventuele conclusies.”

Leten kreeg naar eigen zeggen veel steunbetuigingen van ouders en belooft een financiële geste aan de ouders. “Een alternatieve oplossing zoals een babysitservice kan erg duur zijn”, zegt ze. “Daarom krijgen ze de duurtijd van de sluiting bij heropening gratis. Als we bijvoorbeeld na één maand weer open mogen, zal de eerste maand na heropening gratis zijn.”

“Ik ben benieuwd naar de werkomstandigheden voor de kindbegeleiders in kwestie’, zegt Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen), die de sector van nabij volgt. “Een incident is niet altijd te wijten aan de werknemer, dat moeten we in gedachten houden.”