Peperduur jacht van vriend van Poetin wordt geveild ten voordele van Oekraïne

Het 92,5 meter lange jacht werd begin dit jaar in beslag genomen in Kroatië. Een rechtbank zou daar nu beslist hebben dat het schip moet overgedragen worden aan het Ukrainian Asset Recovery and Management Agency. Zou zullen op hun beurt “de economische waarde behouden door het te verkopen op een veiling.”

Medvedchuk is een Oekraïner, maar werd in april gearresteerd en in een gevangenenruil in september uitgewisseld met Rusland. Hij was in Oekraïne een politicus, maar heeft nauwe banden met het Kremlin en zou een goede vriend zijn van de Russische president. Zo is Poetin bijvoorbeeld de peter van zijn dochter.

Royal Romance, zoals het jacht heet, zou volgens The Guardian zo’n 200 miljoen dollar (190 miljoen euro) waard zijn. Het heeft genoeg ruimte om veertien mensen te laten slapen en er is plaats voor 21 crewleden. Daarnaast is er ook een groot zwembad op het dek.

Het jacht van Medvedchuk is niet het eerste dat in beslag werd genomen en geveild zal worden. In september onderging het 72,5-meter lange jacht van oligarch Dmitry Pumpyansky al hetzelfde lot. (sgg)