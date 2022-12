Deze Vlaamse stad is de op één na goedkoopste citytripbestemming in Europa

Reizen hoeft niet altijd veel geld te kosten, zo vinden ze bij online reisvergelijker Omio. De website rangschikte de populairste Europese steden op basis van een reeks criteria als het aantal gratis musea, de prijs van een maaltijd of een frisse pint bier en het aantal gratis wifihotspots. Het Spaanse Granada voert de ‘budgetvriendelijke’ top-100 aan. Het zilver is voor een Vlaamse stad.

“In deze moeilijke tijden waarin velen vanwege stijgende kosten op bijna alles willen besparen, lijkt het logisch om ook onze volgende vakantie, groot of klein, te schrappen”, klinkt het bij het Franse Omio. “Na een lange wereldwijde pandemie met tal van reisbeperkingen zou dit betekenen dat we reizen opnieuw moeten opgeven. Zo’n opoffering kan niet de oplossing zijn! Dit motiveerde ons om op zoek te gaan naar de beste bestemmingen tegen een lage prijs.”

Brugge moet dus enkel het Spaanse Granada laten voorgaan. “De middeleeuwse stad Brugge is zeker een bezoek waard en heeft veel te bieden, zeker voor toeristen met een beperkt budget”, aldus Omio, dat in Brugge liefst 142 gratis activiteiten, 6 gratis musea, 50 gratis toeristische sites en 338 gratis wifihotspots telt. “Brugge wordt beschouwd als de chocoladehoofdstad van de wereld en veel rondleidingen zijn gewijd aan de cultuur en knowhow van Belgische chocolatiers. Ga dus zeker wat chocolaatjes proeven tijdens uw bezoek aan de stad. Brugge is niets voor jou als je op je figuur let, want om goedkoop te eten zal je je moeten wenden tot fastfoodketens.” Voor gemiddeld 7 euro vind je er al een snelle hap, een pintje kost gemiddeld 4 euro, en wie het liever gewoon bij water houdt, komt aan zijn trekken bij een van 20 waterfonteintjes in de stad.

Venetië , Valencia en Edinburgh vervolledigen de top 5. Andere Belgische steden in de top 100: Gent (33), Mons (57), Leuven (58), Luik (67), Antwerpen (71), Charleroi (82) en Namen (88). Met Lausanne, Bern, Winterthur, Sankt-Gallen en Bazel als de vijf hekkensluiters van de lijst bevestigt Zwitserland zijn reputatie als duur land.