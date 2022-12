Finse premier: “Invasie Oekraïne laat zien dat Europa te afhankelijk is van VS”

Volgens de Finse premier Sanna Marin heeft invasie en bezetting van Oekraïne door Rusland de zwakheden en strategische fouten van Europa ten opzichte van Moskou aan het licht gebracht. “Als ik heel eerlijk ben is Europa op dit moment niet sterk genoeg, we zouden in de problemen komen zonder de Verenigde Staten”, zei ze vrijdag tijdens een lezing in Sydney.