CEO himself zoekt opvolger voor Roberto Martinez: zelfs de raad van bestuur weet niet welke kant het uitgaat voor nieuwe bondscoach

De bondscoach is nog niet gekozen en het kan nog even duren. Er circuleren namen, maar het is CEO Peter Bossaert die de opvolging van Roberto Martinez in handen neemt en daar pas maandag uitleg over geeft. Zelfs de raad van bestuur en de technische cel van de voetbalbond weten niet welke kant het uitgaat.

Maandag doet Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond, op een persconferentie uit de doeken hoe de zoektocht naar een nieuwe bondscoach zal verlopen. Zes jaar geleden, na het ontslag van Marc Wilmots, werd een heuse vacature uitgeschreven. Daarin stond te lezen dat de nieuwe man internationale ervaring moest hebben en resultaten moest kunnen voorleggen in het hedendaagse en snel veranderende voetbal. Hij moest ook nog:

- bewezen hebben dat hij zijn tactische en strategische kennis kan doorgeven aan topspelers

- bewezen hebben te kunnen werken met alle experts die nodig zijn in het hedendaagse voetbal

- bewezen hebben een topsportcultuur te kunnen onderhouden

- bewezen hebben te kunnen werken in de bestaande structuur en organisatie van de Belgische voetbalbond

- een sterke en open communicator zijn

- iemand zijn die het verschil in generaties kan overbruggen en samenbrengen

Het lijdt weinig twijfel dat Bossaert opnieuw dezelfde eisen oplegt aan de nieuwe sterke man. Bij sommige bondsbestuurders wordt verongelijkt gereageerd dat Bossaert van een eventueel anticiperen op het ontslag van Martinez niets heeft laten blijken. Zo wordt er getwijfeld of er een plan B bestaat, maar dat wuift Bossaert weg. Hij heeft wel degelijk een plan voorzien. Dat ontvouwt hij maandag op de persconferentie.

Van de door ons gecontacteerde en voor de hand liggende kandidaten zegt niemand al iets te hebben gehoord. De meningen over hoofdkandidaat Michel Preud’homme zijn verdeeld binnen de raad van bestuur en de technische cel. Er wordt op een jongere coach gemikt. Het zal dan ook wel nog even duren alvorens de nieuwe bondscoach zal worden aangesteld. Er is tijd. De volgende wedstrijd van de Rode Duivels is pas op 24 maart in Zweden in de EK-voorronde.

Ook technisch directeur nodig

Bossaert moet niet alleen op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ook een andere technisch directeur dient te worden aangesteld. Roberto Martinez was immers bondscoach én technisch directeur. De West-Vlaming Jelle Schelstraete (34) fungeerde sinds twee jaar als assistent-technisch directeur en zou kunnen doorgeschoven worden. Maar ook over Schelstraete zijn de meningen verdeeld. Ook voor deze functie wordt Preud’homme als een kandidaat genoemd. Hij zou, anders dan Martinez, alvast de twee functies niet combineren.